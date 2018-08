Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo velika toplotna obremenitev.

V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Vročina na Primorskem bo malenkost popustila, stopnjevala pa se bo v osrednji in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Nad srednjo Evropo in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severnimi vetrovi zelo topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

V krajih južno in vzhodno od nas bo prevladovalo sončno vreme. Več spremenljive oblačnosti bo čez dan v Alpah, sredi dneva in popoldne bodo tam pogoste nevihte. Jutri bo Jadranu večinoma sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v Alpah in v krajih zahodno od nas bodo krajevne nevihte.

Po nižinah bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, najbolj izrazita bo po nižinah Primorske in v mestih. Sredi dneva in popoldne se izogibajte večjim naporom na prostem, uživajte lahko hrano in dovolj tekočine.