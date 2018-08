Vsi tisti, ki vročih dni ne preživljajo na plaži, so kot alternativo lahko izkoristili skok na pestro dogajanje na Kongresnem trgu. Sredi središča Ljubljane smo namreč dočakali pravcato plažo, kar je bila dolgoletna želja ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tokrat v nekoliko drugačni obliki in z omejenim rokom trajanja. Za podaljšani konec tedna se je Kongresni trg prelevil v mivkasto oazo, kjer so danes tudi v barvah Slovenije potekali zaključni dvoboji turnirja svetovne serije v odbojki na mivki. V četrtfinalu so nastopile tri domače dvojice, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik pa sta si priigrala večerno finalno vstopnico.

Niti žgoče sonce niti visoke temperature do 32 stopinj Celzija niso ustavile šestnajsterice dvojic v boju za glavno nagrado. Slovenska državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta v bitki za polfinale odigrala maratonsko tekmo, dolgo več kot uro. Da pa temperature ne bi bile previsoke, so občinstvo z vodnimi pištolami osveževale hostese. Nikomur ni bilo tako vroče kot maskoti, ljubljanskemu zmajčku, ki je ogreval navijaški duh na Kongresnem trgu in skrbel za dobro voljo med občinstvom. Vsako uro polnejše tribune so v kulisi s pogledom na ljubljanski grad uživale v spektaklu na mivki in glasno spodbujale športnike, predvsem tiste s slovenskim grbom. Vsakič, ko je ena izmed slovenskih dvojic dosegla točko, so tribune to pospremile z bučnim aplavzom. Posebej veličasten je bil pogled v finalu, ko se je slovenska dvojica Zemljak-Pokeršnik v soju žarometov bojevala, da bi zmaga ostala na domačih tleh.

Spektakel, ki je združil zabavo in šport, je ponudil pester izbor aktivnosti in popestril trenutni dopustniški utrip Ljubljane. Organizatorji so poskrbeli, da je vsakdo prišel na svoj račun. Obiskovalci so se med drugim lahko postavili v vlogo tekmovalcev in se preizkusili v znanju odbojke na mivki. Da bi bili pogoji še zahtevnejši, je bilo manjše igrišče postavljeno celo v vodo. Glavna atrakcija za mlajši del občinstva je bil zorbing, kot pravijo lebdenju v žogi nad vodo. V tem se je preizkusil tudi moderator Uroš Bitenc, ki je našel otroka v sebi in nasmejal navijače, ko mu ni uspelo vstati na noge. Nekateri so si čas krajšali tudi pri frizerski stojnici, organizatorjem pa načrtov ni prekrižalo niti muhasto vreme v večernih urah.

Če so športni navdušenci med premori uživali na ležalnikih v senci z osvežitvijo v rokah, so bili aktivnejši otroci, ki so svoje radosti izživeli na mivkastih igriščih. Zanje so bile pripravljene tudi številne delavnice in nagradne igre, živahno dogajanje pa so še dodatno popestrili glasni ritmi moderne glasbe.