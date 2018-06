Svetovno prvenstvo bosta med 12. in 30. septembrom skupaj gostili Italija in Bolgarija, v boj za naslov svetovnih prvakov pa se v družbi še 23 reprezentanc prvič doslej podajajo tudi slovenski odbojkarji. Ti so si svoj prvi nastop med svetovno elito zagotovili na lanskih kvalifikacijah v Ljubljani, potem ko so premagali Gruzijo, Latvijo, Portugalsko, Izrael in favorizirano Belgijo.

Kovač in njegov pomočnik Samo Miklavc v letošnji evropski ligi na najboljše igralce nista računala in sta jim namenila daljši počitek, po njem so fantje začeli z delom po individualnem programu.

Reprezentanca se bo vnovič zbrala v drugi polovici julija, srbski strateg na slovenski klopi pa računa na 21 odbojkarjev. Poleg že preizkušenih igralcev so na njegovem spisku tudi odbojkarji, ki so letos prvič dobili priložnost za dokazovanje v reprezentančnem dresu: srednji bloker Matic Videčnik, sprejemalec Jure Okroglič, podajalec Uroš Planinšič in korektor Jernej Detela. Edini novinec je komaj šestnajstletni sprejemalec Rok Možič, sicer eden največjih upov slovenske odbojke, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.