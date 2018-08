Na italijanski strani Kanina se je v soboto popoldne v enem od brezen poškodoval 33-letni italijanski jamar. Pri zahtevnem reševanju, ki danes zvečer še ni bilo končano, sodeluje tudi med jamarji zelo priznan slovenski zdravnik in jamarski reševalec Rok Stopar. »Reševanje je zelo zahtevno, lahko bi ga primerjali z reševalno akcijo iz jame Primadona pri Tolminu pred dvema letoma (pri reševanju angleškega jamarja je takrat sodelovalo 41 reševalcev – op. p.). Širiti bodo morali več ožin, razdalja do poškodovanega je kar dolga, za nameček imajo veliko preglavic zaradi vode, ki zaliva jamo. Na Kaninu zna biti problem že zgolj dejstvo, da je voda zelo mrzla,« je reševanje orisal predsednik slovenske jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, ki se je z reševalci in Stoparjem pogovarjal po telefonu.

Pojasnil je, da je imel ponesrečeni jamar srečo v nesreči, saj je Stopar z jamarskimi kolegi istočasno raziskoval jame na slovenskem delu Kanina. »Stopar je tudi član gorske reševalne službe Furlanije - Julijske krajine in sodeluje z italijanskimi jamarji, zato so ga prosili za pomoč. Ko je prilezel iz jame, ki so jo raziskovali, ga je pobral helikopter in zgolj prepeljal čez vrh Kanina na italijansko stran,« je pojasnil Zakrajšek. Klic na pomoč je reševalce dosegel v soboto malo po 16. uri, zdravnik Stopar je do njega prišel okoli 22. ure. Danes zvečer je bil še vedno v jami ob poškodovancu, k sreči pa se je izkazalo, da poškodbe niso tako hude, kakor so sprva predvidevali. Ob padcu se je udaril v roko in rebra.

Časopis Primorski dnevnik je danes poročal, da je ponesrečeni 33-letni tržaški jamar jamo z izjemno težkim dostopom raziskoval z dvema sojamarjema in pri tem padel 20 metrov globoko. V reševalni akciji poleg Stoparja sodeluje več jamarskih reševalcev iz različnih italijanskih dežel.