Pri reševanju, ki je bilo zaradi ozke in okrog 80 metrov globoke še neregistrirane podzemne jame zelo zahtevno, je sodelovalo 31 jamarskih reševalcev iz reševalnih centrov Postojna, Sežana, Tolmin, Ljubljana, Velenje in Kranj, je za STA povedal vodja reševalne intervencije Maks Merela.

Nesreča v Netopirjevi jami v bližini vasi Orlek pri Sežani se je zgodila v soboto okrog 13. ure. 60-letnemu italijanskemu jamarju se je med plezanjem odkrušil oprimek in je padel na levi bok okrog tri metre na globini 80 metrov. Njegov jamarski kolega se je povzpel iz jame in poklical pomoč.

Jamo je bilo potrebno širiti

Jamarsko reševalno službo so aktivirali ob 13.50, prvi reševalci pa so bili pri Netopirjevi jami že kmalu po 14. uri. Do ponesrečenega jamarja se je spustil tudi zdravnik, tudi sam jamarski reševalec, ki je ocenil, da bo ponesrečenega jamarja treba iz jame potegniti v nosilih. Sumil je namreč na hujšo poškodbo kolka in medenice.

Zaradi štirih večjih ožin so morali jamo tudi širiti, zato je pri reševanju pomagala tudi enota za širjenje ožin pri Jamarski reševalni službi.

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije ima na leto do pet reševanj, večkrat pa jamarski reševalci pomagajo tudi pri reševanju živali iz jam in drugih akcijah v okviru Uprave RS za zašito in reševanje.