Enajst članov nogometnega moštva, oblečenih v belo, in njihov trener, so s sklenjenimi rokami trikrat obkrožili budistični tempelj v provinci Chiang Rai na severu Tajske. Danes naj bi se skupina dečkov udeležila še enega budističnega obreda, slovesnega britja glave. Z njim se bodo pripravili na devetdnevno bivanje v templju kot novici, ki ga bodo začeli v sredo.

Spomnili so se tudi potapljača Samana Kunana, ki je umrl med reševalno akcijo.

Večina Tajcev je budistov

Dvanajsti deček, ki je bil ujet v jami, je kristjan, zato na slovesnosti ne sodeluje. Na Tajskem, kjer je večina prebivalcev budistov, moški pogosto služijo kot menihi v templjih v znak hvaležnosti. Za krajši čas lahko postane menih vsak odrasel moški, dečki pa lahko služijo kot novici.

Skupina dečkov, starih od 11 do 16 let, ter njihov 25-letni trener je odšla v jamo Tham Luang-Khun Nam Nang Non 23. junija. Močan dež je nato poplavil jamo in jim onemogočil prost izstop iz nje. Njihovo izginotje je sprožilo obsežno iskalno operacijo, v katero je bilo vključenih več kot 1000 ljudi, med njimi številni strokovnjaki iz tujine. Britanski potapljači so nato 2. julija odkrili sestradano nogometno ekipo kluba Divje svinje na suhem v eni od jamskih dvoran, v nekaj dneh pa so postopoma rešili vse.