Reka Krka, dolenjska zelena lepotica, te dni ni prav nič zelena, vsaj ne na območju Kostanjevice na Krki. Rjava barva reke in ponekod tudi pene na njeni površini marsikoga odvrne od misli, da bi se v njej osvežil. Kot so nam povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, niso prejeli prav nobene prijave, da bi morda šlo za kakšen izreden dogodek, torej onesnaženje. Po besedah vodje novomeške enote Bonie Miljavac gre za vsakoletni naravni pojav cvetenja kremenastih alg.

»Rjavost vode je lahko posledica povečanega pretoka reke, a to je pri Krki že mimo. Obarvanost, ki se je pojavila zdaj, je posledica cvetenja alg, ki se pojavi ob visokih temperaturah zraka in vode ter nižjih pretokih reke, medtem ko na predelih, kjer so pritoki višji, tega pojava ni,« pojasnjuje Miljavčeva. Na reki Kolpi, kjer so pretoki višji, se cvetenje alg pojavi redko. Kot so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zapisali v letošnjih priporočilih za kopalce, je sicer v poletnih sušnih obdobjih in pri nižjem pretoku reke Kolpe mogoče opaziti izrazitejše zastajanje pene med kamni na določenih jezovih na območju Srednjih Radencev, Vinice in Pobrežja, a kot poudarjajo, gre za povsem nenevaren naraven pojav.