Nenadno novico o celomesečnem zaprtju ceste skozi sotesko Zala med Idrijo in Godovičem so v direkciji za infrastrukturo nekoliko omilili z možnostjo, da bi v najboljšem primeru prometnico vsaj v nočnem času za promet odprli že po dveh tednih. A s tem ne bo nič. Iz direkcije sporočajo, da voznikom za zdaj še ne morejo zagotoviti ustrezne varnosti. Cesto so zaprli zaradi čiščenja nevarnih brežin in nameščanja lovilnih mrež na pobočju nad cesto.

Za zdaj še velja, da naj bi popolna zapora trajala do 20. avgusta, enosmerni promet in občasne zapore pa se bodo nadaljevali.