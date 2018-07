Direkcija RS za infrastrukturo je v preteklih mesecih na cesti Spodnja Idrija-Godovič v Zali (Jelični vrh) zabeležila dva padca skal na vozeče vozilo in ocenila, da je za zagotavljanje varnosti in življenj uporabnikov nujna sanacija brežin. Tam je sicer predvidena izgradnja galerije, so pa postopki priprave projekta in izbire izvajalca še v teku, zato je pričetek gradnje predviden v prihodnjem letu, so pojasnili na direkciji.

Projektna rešitev za urgentno zavarovanje prometa pred padajočim kamenjem predvideva, da bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale vgrajeni podajno-lovilni sistemi ter sidrane in viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča v času gradnje galerije.

Zavarovanje pred padajočim kamenjem bi sicer morali tako ali tako izvesti pred vzpostavitvijo gradbišča galerije in gre za poseg, zaradi katerega bi bila izvedena popolna zapora v sklopu gradnje galerije.