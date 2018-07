Kolesarjenje je ena najpriljubljenejših aktivnosti številnih Slovencev, a dejstvo je, da ceste v naši državi niso najbolj prijazne kolesarjem. Na srečo zadnja leta ugotavljajo porast uporabe kakovostnih koles in kar je najpomembnejše – čedalje več posameznikov kolesari s čelado. Največ jih je resda med vrhunskimi in rekreativnimi kolesarji, medtem ko se po mestih večina še vedno vozi brez nje.

»Nikoli ne vemo, kaj nas čaka za ovinkom. Nevarnost lahko na nas preti na vsakem metru. Čeprav smo prepričani o svojih sposobnostih na kolesu, nas lahko doleti nesreča, ki jo povzroči nekdo drug. Trk pri višji hitrosti je lahko usoden za naše zdravje ali celo življenje. Poleg tega nas lahko na kolesu doletijo izredne razmere, kot je mokro in spolzko cestišče ali ko čez cesto nepričakovano steče žival. Popoln nadzor nad kolesom lahko izgubimo tudi zaradi slabega cestišča, peska na njem in podobnih nevšečnosti,« opozarja Gregor Finšgar iz Maxisport Čerina.

Z zadnjo spremembo zakona o pravilih cestnega prometa lani jeseni velja, poudarja sogovornik, da je do dopolnjenega 18. leta starosti za udeležbo v cestnem prometu čelada obvezna. Polnoletni kolesarji se lahko glede njene uporabe še vedno odločajo samostojno, a ne pozabimo, da smo prav kolesarji najranljivejša skupina v prometu. Kakovostna čelada naj bo zato vselej pomemben del kolesarske opreme. Zgolj pravilno nameščena lahko omili posledice morebitnih padcev in nam celo reši življenje.

Lahka, zračna in prave velikosti

Kakovostna kolesarska čelada mora ščititi čelo, senca in glavo. Pomembno je, da je lahka in da ima odprtine za prezračevanje. Pa vendar izbrati sebi primeren model ni enostavno opravilo. Kakovostno čelado je najbolje kupiti v specializirani kolesarski ali drugi športni trgovini, kjer vam bodo pri izbiri svetovali strokovnjaki.

»Čelado si je najbolje nadeti na glavo. Pri izbiri moramo biti pozorni, da se čim bolje prilega obliki glave. Čelada ne sme biti premajhna, ne sme pritiskati in tiščati. Upoštevati moramo, da lahko naša glava pri naporu zaradi povečane prekrvavitve malo oteče, s čimer se poveča volumen glave,« svetuje Finšgar. Pravi, da naj se izogibamo premajhni čeladi, saj nam bo po vsej verjetnosti povzročala bolečino, medtem ko lahko pri izbiri prevelike čelade, tvegamo, da nas ne bo ustrezno zaščitila ob morebitnem trku.

»Če je preveč prostora med čelado in glavo, je večja možnost, da se nam čelada ob trku sname ali močneje zasuče. Poleg tega preveč prostora povzroči tudi možnost trka med glavo in čelado,« opozarja sogovornik.

Čelado lahko izberemo tudi glede na teren, po katerem največ kolesarimo, in slog našega kolesarjenja. »Denimo pri gravitacijskih disciplinah, kjer je trasa običajno tehnično bolj zahtevna ter z več ovirami in posledično nevarnimi objekti, morajo čelade pokrivati večjo površino glave. V zadnjem delu in ob straneh, kjer čelada ščiti male možgane in sence, so tovrstne čelade podaljšane ali pa imajo celo zaščito za čeljust in obraz. Na prodajnih policah torej najdemo čelade različnih velikosti in oblik, nekateri proizvajalci ponujajo bolj podolgovate in ožje modele, drugi stavijo na bolj okroglo obliko. Nekaj si še velja zapomniti: čelada za rolanje, izdelana iz materiala EPS, ni primerna za kolesarske ture. Ob trkih pri večjih hitrostih namreč material prevzame silo in se deformira, zato ni dovolj varen za kolesarje.