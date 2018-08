Televizorja iz serije AF9 imata diagonalo 55 palcev (139,7 centimetra) in 65 palcev (165,1 centimetra) ter OLED-zaslon. Okoli tega je minimalen okvir, stojalo naprave se skriva zadaj in kot noga podpre zaslon. Zato sta televizorja AF9 malenkost nagnjena nazaj, je pa oba mogoče tudi pritrditi na steno, če je naklon zaslona za uporabnika moteč.

Televizorja AF9 sta tudi zelo tanka, k čemur pripomore Sonyjeva tehnologija acustic surface audio+. Ta s pomočjo aktuatorjev povzroča vibracije v zaslonu in s tem ustvarja zvok, ki ga sliši gledalec. Prvič je bila tehnologija predstavljena lani v seriji A1, letos pa še v televizorjih serije AF8. V nadgrajeni obliki, ki je del serije AF9, se lahko pohvali z dodatnim aktuatorjem v sredini zaslona in dodatni nizkotonskim kanalom, kar skupaj ustvarja 3,2-kanalni zvočni sistem. Dodatni sredinski aktuator se obnaša enako kot osrednji zvočnik, skrit za akustično transparentnim platnom, kot ga najdemo v kinodvoranah. Pri Sonyju samozavestno trdijo, da s tremi aktuatorji in dvema nizkotoncema ob straneh televizorja AF9 ustvarjata bogato polje zvoka. Zato naj bi tudi ob gledanju zaslona pod kotom dobili občutek pravilne točke izvora zvoka. Poleg tega imata televizorja način sredinskega zvočnika, ki omogoča, da acoustic surface audio+ prevzame vlogo sredinskega zvočnika v sistemu domačega kina.

Ker je pri televizorjih kakovost slike še vedno najpomembnejša, so v obe novi seriji televizorjev AF9 in ZF9 vgradili izjemno zmogljiv slikovni procesor x1 ultimate, ki naj bi bil kar dvakrat hitrejši od predhodnika x1 extreme. Novi procesor lahko inteligentno zazna in analizira vsak predmet v sliki, pri podjetju pa pravijo, da bo to poskrbelo za izjemno natančno reprodukcijo slike in neverjetne detajle. Obenem so močno posodobili predmetno zasnovan HDR, ki omogoča obdelavo vsakega predmeta posebej za boljšo globino, teksturo in nasploh bolj realistično sliko. Televizorja serije AF9 se poleg tega lahko pohvalita s »pixel contrast boosterjem« oziroma ojačevalnikom kontrasta med slikovnimi pikami. Ta poskrbi za kar se da velik dinamičen razpon s tem, ko razširi območje barvne reprodukcije pri visoki svetlosti. Slika je tako izboljšana z dodatnimi detajli in teksturami.