Čeprav poletje že nekaj časa traja, se je prava vročina šele zares začela. Letos poletje doživljam v obdobju večjih premikov v zasebnem in poslovnem življenju. Ponovno hodim po poti sprememb, novih korakov v smeri svežih začetkov, ki jih moram in želim v poplavi opravkov in obveznosti tudi sama osmisliti. Od tukaj tudi navdih za izbor poletnega branja.

V nadaljevanju je predstavljen seznam knjig, ki mi tako v profesionalnem kakor v zasebnem življenju pomagajo pri razmišljanju o mojem poslanstvu in o poslanstvu moje ekipe BB. Ves čas me spremljajo, ko našim partnerjem in strankam pomagam osmišljati njihovo poslanstvo – tisto bistvo, ki jih motivira pri doseganju izjemnih dosežkov in jim pomaga premagati temno noč duše, ki je neizogiben del procesa vsake večje spremembe.

Seznam začenjam s sodobno uspešnico, mimo katere, če govorimo o poslanstvu in namenu, ne moremo in ne smemo. To je delo Simona Sineka Start with why, ki jo lahko beremo tudi v slovenščini pod naslovom Začni z zakaj. Njegov zlati krog zaporedja vprašalnic zakaj, kako in šele potem kaj je postal moja (in naša) stalna spremljevalka.

Za klasično in vedno znova navdihujočo poglobljeno razlago osrednjega vprašanja zakaj in posameznikovega iskanja lastnega smisla in poslanstva pa se vračam h klasiki, logoterapevtu Viktorju Franklu in njegovemu delu Volja do smisla. Le o čem bi se Sinek in Frankl pogovarjala, če bi se srečala na večerji? Dva avtorja, dva popolnoma različna konteksta, dve osebni zgodbi in javnosti, ki jih nagovarjata. Vsekakor bi bil to dialog, v katerem bi z veseljem sodelovala.

Spremembe, s katerimi se soočam v tem poletju, me opominjajo na spremembe, s katerimi se soočajo naši partnerji in stranke. Spremembe v poslovnem svetu so danes hitre, včasih kaotične, ampak omogočajo izjemne priložnosti – vedno bolj smo povezani, izboljšuje se naša kakovost življenja, dviga se zavest o potrebnih spremembah. Da so priložnosti trajnostnega razvoja, enega osrednjih trendov sodobnega poslovnega sveta, dejansko tudi trajnostno uspešne poslovne strategije, nam nazorno in na praktičnih primerih razloži avtorica Freya Williams, direktorica ameriške Futerre, ene prvih agencij, specializiranih za trajnostni razvoj. V svojem delu Green giants: How smart companies turn sustainability into billion-dollar businesses z izjemnim pripovedovalskim slogom predstavi skupne značilnosti devetih podjetij, katerih posamična vrednost je v času pisanja knjige presegala 1 milijardo dolarjev.

Kaj jih povezuje? Trajnost, integrirana v poslovni model, predan vodja in predani ljudje. Vseh devet je v trajnostnem načinu prepoznalo svojo strategijo modrega oceana, zdaj že klasično poslovno idejo W. Chan Kima in Renée Mauborgne iz leta 2005.

Vodenje v pogojih tako imenovane nove svetovne resničnosti je popolnoma drugačno, kot je bilo še pred nekaj leti. Danes v svetovnem merilu po uspešnosti in ugledu, ki ga uživajo v družbi, izstopajo drugačna podjetja in organizacije kot pred desetimi leti. Današnji zmagovalci imajo jasno definirano poslanstvo in ga živijo tako, da aktivno razvijajo horizontalno kulturo voditeljstva, prispevajo k razvoju družbe in okolja, v katerem delujejo, ter se zavedajo, da je celota vedno več kot zgolj vsota posameznih delov. Takšna podjetja in organizacije vodijo izjemni posamezniki in posameznice, ki jih ženejo prepričanje, pogum, predanost in se zaradi svoje predanosti ne ustrašijo konfliktov.

Raziskovanje in negovanje zmožnosti posameznikov ter raznolikosti voditeljskih slogov so že od nekdaj moja velika strast. Po mojih izkušnjah je prebojno voditeljstvo vedno kombinacija jin-janga, glasnega in tihega, napada in obrambe.

Raznolikost voditeljskih slogov lepo razložita dve knjigi. Prva, ki sem jo prebirala že pred časom, Prebojniki, avtorja Malcolma Gladwella in najnovejša na naših policah na to tematiko, Introverted leader. Slednja mi je še posebej blizu, saj na poljuden in jasen način razloži pomen introvertiranih voditeljev v ekstrovertiranem tisočletju. Avtorica Jennifer B. Kahnweiler v knjigi ponudi nabor konkretnih korakov, kako v podjetju opolnomočiti tihe voditelje, kako izbrusiti svoje voditeljske veščine in naniza zgodbe introvertiranih voditeljev. Trdi, da je napočil čas introvertiranih voditeljev (še posebej žensk), in lahko ji zgolj pritrdim.

Kaj združuje vse zgoraj zapisano in kaj to pomeni za voditeljstvo in voditelje in voditeljice v sodobnem svetu? Meni in ekipi BB navdih in oporo pri razumevanju sveta, v katerem živimo in ustvarjamo svoje poslanstvo, že nekaj časa ponuja holistična teorija kvantnega voditeljstva in kvantna teorija družbe avtorice, prijateljice in poslovne partnerke prof. Danah Zohar, ene vodilnih svetovnih mislecev sodobne teorije voditeljstva. Kot ekipa vedno znova prebiramo, analiziramo in se pogovarjamo o njenih ključnih delih, kot so Quantum leadership, Quantum society in njeno v slovenščino prevedeno temeljno delo Duhovni kapital.

Njen opus toplo priporočam v branje vsem tistim, ki še vedno iščete celostno razlago sprememb, s katerimi se soočamo, in iščete globljo razlago za to, kako negovati pozitivno motivacijo vaših ekip in sebe ter kaotičnost sodobnega sveta razumeti kot priložnost. Sama se avtorici vedno znova rada pridružim v plesu na robu kaosa v kvantnem svetu.

Na koncu pa še vabilo. Če želite preizkusiti, kako vse zgoraj našteto živeti v praksi, vas toplo vabimo na klepet ali jesenski informativni dan BB, na katerem bomo predstavili naše programe za naslednje leto ter se družili s partnerji in prijatelji. Že zdaj pa napovedujem prav posebno voditeljsko doživetje v Sloveniji od 9. do 16. novembra, ko bo potekal že drugi mednarodni trening kvantnega voditeljstva, ki ga soorganiziramo s prof. Danah Zohar. Ob koncu pa še popotnica vsem spremembam, ki nas čakajo v avgustu. To so verzi nemškega pesnika R. M. Rilkeja, prvega »kvantnega pesnika«, na katerega se s prijateljico Danah obrneva po poetično inspiracijo: »Živi vprašanja zdaj. Morda boš potem, zlagoma, ne da bi opazil, nekega daljnega dne zaživel odgovore.«