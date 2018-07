Zavarovalnica Triglav študentom, ki želijo svoje študijsko znanje in kreativne ter organizacijske sposobnosti preizkusiti tudi v praksi, ponuja edinstveno priložnost. V okviru organizacije Triglav teka, ki bo 8. septembra na Brdu pri Kranju, se lahko prijavijo na razpis za hudo delovno izkušnjo na mestu asistenta vodje projektov ali asistenta v video produkciji. Razpis za prijavo na pripravniško delovno mesto, ki bo trajalo 27 delovnih dni, je na povezavi http://pazito.triglav.si/ dostopen do torka, 31. julija.

Izbrana študenta bosta kreativno in izzivov polno delo v Ljubljani in na terenu opravljala vse od 9. avgusta do 14. septembra pod vodstvom izkušenih mentorjev. Asistent vodje projektov bo organizacijo dogodka spoznaval pod budnim očesom ekipe službe za marketing v Zavarovalnici Triglav. Asistent v video produkciji pa bo snemalne nasvete pridobil od profesionalnega skaterja in direktorja agencije VIG Timoteja Lampeta Ignjića.