Sodišče je vsakega od obtožencev obsodilo na 101 dosmrtno zaporno kazen, povzema poročanje turške tiskovne agencije Anadolu francoska tiskovna agencija AFP.

V dvojnem samomorilskem napadu je bilo ubitih 100 ljudi, čeprav so ob času napada poročali o 102 žrtvah.

Sodišče je za vsako smrtno žrtev dodelil eno dosmrtno zaporno kazen ter dodatno, ker so skušali kršiti ustavni red. Vsak je dobil še 10.557 let zapora, ker je skušal ubiti več tisoč ljudi, ki so se zbrali takrat na shodu.

Samomorilska napadalca sta se 10. oktobra 2015 razstrelila med ljudmi na mirovnem shodu pred glavno železniško postajo v Ankari, ki so ga pripravili prokurdski aktivisti in levičarji.

Podporniki žrtev so kritizirali počasno preiskavo in sodni proces, ki se je pričel novembra leta 2016. Napad pa je le še zaostril odnose s kurdsko manjšino, ki je obtoževala vlado, da ni bila dovolj učinkovita v boju proti IS.

Turčija je bila med letoma 2015 in 2016 tarča številnih napadov, ki so terjali več sto žrtev. Za napade so obtožili tako skrajneže IS kot prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK).

Islamska država je v Turčiji prevzela odgovornost le za napad v nočnem klubu pred letom in pol, ko je malo po prehodu v novo leto 2017 strelec ubil 39 ljudi. Skrajneži pa nikoli niso prevzeli odgovornosti za napad v Ankari oktobra 2015; odgovornost jim je pripisalo turško tožilstvo.