Džihadistična skupina, ki je lani 17. avgusta prevzela odgovornost za teroristični napad z vozilom na ulici La Rambla v Barceloni, je le tri dni pozneje načrtovala še napad na stadion Camp Nou. Izvesti ga je želela na dan uvodnega kroga španskega prvenstva, in sicer med tekmo med Barcelono in Realom Betisom, poroča španski El Periodico.

Kot piše časnik, so španski policisti v preiskavi napada našli številne indice, da je bil tarča tudi sloviti športni objekt. Med drugim informacije glede urnikov tekem, vstopnih točk na stadion in njegovega tlorisa. »Obstaja velika verjetnost, da so napadalci želeli izvesti nekaj podobnega kot v Parizu, ko so skušali v času tekme francoske reprezentance napasti stadion v Saint Denisu,« je za El Periodico izdal vir blizu policije.