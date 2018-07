Vendar to ni vzel za nekaj slabega, temveč je v puščavi odkril številne povprečnemu očesu nevidne utrinke, ki ga spremljajo na vsakem koraku. Pred kratkim je izdal akustični album The Coyote Who Speaks in Tongues, s katerim je povzel dosedanjo kariero, ki je bila nadvse bogata in referenčna, na čelu z od vsepovsod prehvaljeno matično stoner rock skupino Kyuss. Tu so seveda še njene številne izpeljanke, kot so Unida, Slo Burn, Hermano in Vista Chino, ki je nastala po žolčnem sporu z Joshem Hommeom in Scottom Reederjem glede uporabe imena Kyuss Lives!. Strasti so se umir