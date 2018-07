Zdaj že nekaj let praktično na vsakomesečni ravni poročamo o tem, da prodaja avtomobilov v Sloveniji raste. Kar pomeni, da mora večini uvoznikov in pooblaščenih trgovcev posel po nekajletni krizi dobro uspevati. Pri čemer nam je pred časom zanimivo teorijo o resničnosti te trditve razkril znanec, ki sicer rad tarna in se pritožuje nad tako rekoč vsem. »Samo poglej, kdo vse dandanes vozi sponzorske avtomobile, polepljene in okrašene kot božično drevesce. Če so to znani Slovenci in imajo trgovci kaj od tega, da jim ga ponudijo v uporabo, potem sem to tudi jaz in bi lahko tudi sam vozil sponzorski avto,« se je pridušal. In temu je pravzaprav težko nasprotovati. Odtlej smo postali namreč na vse skupaj pozorni tudi sami in resnično vsakodnevno uzrli kar nekaj avtomobilov, na katerih je pisalo nekaj v smislu, da ga vozi »ta in ta«. Pri čemer je vendarle treba priznati, da gre večinoma za vsaj v določenem lokalnem območju znane ljudi, večinoma tudi v državnem, tu in tam pa se najde kdo, za kogar pri najboljši volji še nikoli nismo slišali.

Kupci si želijo enake polepitve

Pri tem se večinoma pokaže tudi razlika, kdo je sponzorska vozila svojim (kot se dandanes rado reče) ambasadorjem namenil. Čeprav bi pričakovali, da zeleno luč za sponzorske avtomobile prižigajo predvsem uvozniki, ti odločitve in financiranje zanje večinoma prepuščajo svojim pooblaščenim trgovcem, ki nato avtomobile namenijo predvsem osebam, ki so znane v okolju, v katerem ti trgovci delujejo. Seveda pa to ne pomeni, da so vsi uvozniki odporni proti tovrstnemu sponzoriranju. Ravno obrnjeno, tudi ti se vse pogosteje odločajo zanj, le da sodelujejo s tistimi znanimi Slovenci, ki so resnično znani vsem.

Pri Volkswagnu, znamki, ki pri nas v zadnjem času proda največ avtomobilov, so nam tako na primer povedali, da dobivajo veliko prošenj za sponzorska vozila, celo vsak teden, na ravni uvoznika pa trenutno ponujajo sponzorska vozila le članom glasbene skupine Siddharta, s katerimi sodelujejo že deset let. »S sodelovanjem smo zadovoljni, glede na skupne aktivnosti, ki jih imamo, pa lahko rečemo, da se vložek izplača,« nam je povedala Nuša Pleše iz Volkswagnovega marketinga. Dodala je, da skupini Siddharta avtomobile menjavajo na eno leto, pri čemer stroške registracije, zavarovanja in tako dalje krijejo sami, ko dobijo vozila nazaj, pa gredo ta naprej v prodajo kot rabljena. Avtomobili, ki jih vozijo člani omenjene skupine, so tudi precej diskretno označeni z nalepkami in logotipom zasedbe, če ste se morebiti tako kot mi kdaj vprašali, kako to, da jih je na cestah toliko, pa je odgovor preprost. »Najdejo se tudi kupci, ki si zaželijo, da bi na njihov avto nalepili logotip Siddharte. Nekaj jih je prav tako želelo povsem enako polepitev, kot jo imajo člani skupine na avtih. Če je le mogoče, se s trgovci potrudimo, da bi njihove želje uresničili,« je še dodala Nuša Pleše.

Drugačna je zgodba pri uvozniku znamke Mercedes-Benz, Autocommerceu, ki trenutno sodeluje s tremi ambasadorji: igralko Katarino Čas, vrhunskim kuharjem Tomažem Kavčičem in slovenskim hokejskim igralcem Anžetom Kopitarjem. »Vsak ambasador piše svojo zgodbo in tako so tudi dogovori in seveda tudi želje v tej smeri različni. Naši ambasadorji so predstavniki različnih področij in zdi se mi nemogoče, da bi avto uporabljali ali 'oglaševali' na enak način. Tega si tudi ne želimo. Z vsakim ambasadorjem sklenemo drugačen dogovor in z njim sodelujemo v različnih zgodbah,« je povedala Mojca Esih Lah iz Autocommercea. Ob tem, da se tovrstni vložek v poseben način oglaševanja izplača, je pojasnila, da je takšna sodelovanja težko ovrednotiti na tak način, glede tega, kakšni so stroški tistega, ki avto uporablja, pa, da je vsaka pogodba individualna in kot taka poslovna skrivnost. »So pa dogovori različni. Anže Kopitar, na primer, uporablja naše vozilo, ko je v Sloveniji, je pa seveda tudi v ZDA voznik vozil znamke Mercedes-Benz. Tomaž Kavčič je naš ambasador že tri leta, medtem ko smo sodelovanje s Katarino Čas šele dobro začeli,« še pravi Mojca Esih Lah. Dodaja, da gredo tudi njihova vozila, ko jih ambasadorji vrnejo, naprej v prodajo kot rabljena.