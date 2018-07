Vse lepo in prav, teh, ki potujejo po naši domovini pa tudi v okoliške države, res ne manjka. Če pa si želite družbe in tega, da bi si nekoliko znižali stroške potovanja, potem je stvar preprosta. Praviloma pa so tisti, ki iščejo prevoz, mlajši, ki jih v iskanje ugodnega prevoza sili na eni strani varčevanje z denarjem, na drugi pa tudi želja po druženju. Na tak način lahko, tako kot nekoč z nahrbtnikom ob cesti, sodobni način štopanja popestrite z zanimivo družbo, novimi znanci, novo avanturo. A kaj, ko je takih avantur lahko tudi preveč. Kdo bo namreč odgovarjal, če se vam na poti kaj zgodi?

Zapisani bonton sicer narekuje, da bodite točni, prijazni, natančni, skušajte vsem narediti pot udobno in zanimivo, predvsem pa voznikom nalaga, da vozijo odgovorno. K sreči se večina, taka so mnenja posameznikov, ki uporabljajo to storitev, tega tudi drži, a se vseeno najdejo izjeme, pri katerih si ne bi želeli sesti k njim v avtomobil ali si ne bi želeli, da bi oni sedli v vašega. Od čudnih vonjav do nesnage, ki jo puščajo za seboj, pa do tega, da vozniki ali voznice vozijo prehitro, nastopaško in še bi lahko naštevali.

Ena od stalnih uporabnic, ki tak način prevoza uporablja še iz dijaških časov, nam je izdala, da je v vseh letih iskanja možnosti cenejšega in udobnejšega načina prevoza le dvakrat naletela na pretirano hitrega voznika, nadebudnega mladeniča, ki je želel pokazati sopotnici svoje vozniške sposobnosti z nevarnim divjanjem po cesti. Zato se je odločila, da jo odloži na prvi bencinski črpalki, kar je brez besed upošteval. Potovanje ob pomoči aplikacije zna biti zanimivo, ponudnikov in povpraševalcev je, če samo vržemo oko na spletno stran, veliko, poletje pa je idealni čas, da se poceni zapeljete na morje ali v sosednjo prestolnico na obisk. Le poskrbite, da bo izkušnja dobra, zanimiva in cenovno ugodna. Če pa se kje kaj zalomi, naj vas to ne vrže iz tira. Nič na svetu ni idealno, tak »prostovoljni« transport pa sploh ne. Le dobro velja opazovati, h komu se boste usedli v avto oziroma koga boste vzeli v svoje vozilo. In bodite vseeno dovolj pogumni, da od voznika ali sopotnika tudi odločno zahtevate, da vam ustavi in izstopite iz vozila oziroma da mu pokažete vrata. Če se ob nekom preprosto ne počutite dovolj varno, je boljša rešitev nekoliko daljša pot, kot pa da na cilj nikoli ne pridete.