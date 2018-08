Živilska industrija: Tujci so z nakupom slovenskih podjetij dobili zaprašeno skrinjo z zlatniki

Živilska industrija je pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo blestela. Številni njeni izdelki so imeli v republikah nekdanje Jugoslavije status ikone. Po osamosvojitvi se je zalomilo. Na površje so priplavali tajkunski hazarderji in uničili mnoga nekoč uspešna podjetja, paradne slovenske blagovne znamke pa so končale v rokah tistih, ki so jih nekoč z občudovanjem kupovali kot potrošniki.