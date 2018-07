»Bojim se, da MDK ni več samo higiensko-sanitarni problem. Zaradi dolgotrajnega zaprtja je postal precejšen poslovni problem. MDK je podjetje, ni le obrat, in če je zaprto dva meseca, je to enako, kot če bi izpustili vodo iz jezera. Pokaže se dno, ki je običajno manj lepo od jezera. In to se je zgodilo z MDK. Pokazalo se je, koliko ima terjatev in koliko obveznosti, mama pa ne more več posredovati, zato se je slika precej izčistila,« je 24. marca za naš časopis poudaril prvi mož Jate Emone Stojan Hergouth in se tri mesece pozneje odločil za dokončno zaprtje Mesnin dežele Kranjs