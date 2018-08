Pred dnevi se je Jacinda Ardern, novozelandska premierka, le šest tednov po rojstvu hčere vrnila na delo in s tem razplamtela razpravo o tem, ali je prav ali ne, da se ženska tako hitro po rojstvu vrne na delo. In še, ali lahko za otroka enako kakovostno skrbi tudi oče, kajti za hčer Neve bo, medtem ko bo Ardernova upravljala državo, skrbel njen mož Clarke Gayford, bivši novinar. Ena njenih prvih potez v pisarni je bila, da je z zakonom podaljšala plačano porodniško in uvedla poseben otroški dodatek za prvo leto otrokovega življenja. Političarka je dejala, da je dobra v opravljanju več nalog hkrati in bo z lahkoto v svoj delovnik dodala še nekaj materinskih dolžnosti. S tem niso zadovoljne vse feministke, češ da je bil delovnik moških vedno naravnan tako, da so zanje doma vse postorile ženske, in da bi morale vlade sprejeti zakonodajo, s katero bi ženskam omogočili vrnitev na delovno mesto s krajšim delovnim časom, da bi lažje žonglirale med kariero in materinstvom.

Seveda novozelandska premierka ni prva ženska na svetu, ki se je na delovno mesto vrnila šest tednov po porodu. Podoben primer so na primer tudi glasbenice, ki morajo usklajevati materinstvo in turneje. Beyonce je ta hip na svetovni turneji skupaj z leto dni starima dvojčkoma. Na drugi strani je raperica Cardi B, ki bi se na turnejo morala odpraviti dva meseca po rojstvu hčere, a je nastope odpovedala, češ da še ni pripravljena na to, da zapusti otroka. Podobno je storila tudi Janet Jackson, ki naj bi šla na turnejo, ko je bil njen sin Eissa star osem mesecev, a je koncerte odpovedala, da bi se posvetila družini. Zvezdnice, ki so med turnejami ločene od svojih otrok, pa pozneje govorijo o tem, da so se počutile krive, da niso z njimi. Adele je bila na primer deset mesecev na turneji, ko je bil njen sin star štiri leta. Sprva deček ni bil z njo, a je bilo to za mamo prehudo, tako da je nazadnje potoval skupaj z njo. Kljub temu ji je bilo včasih hudo, da se je v hotel vračala tako pozno, da sina ni mogla dati spat.

Čisto drugače se svoje turneje z otrokom spominja Robbie Williams, ki je leta 2013 na turnejo odpeljal devetmesečno hčer. Prepričan je, da ga je hčer na turneji pomirjala in je zaradi njene prisotnosti več časa prespal.