Domnevna vohunka je ruska državljanka, ki jo jo zaposlila ameriška tajna služba, sumljiva pa je postala med rutinskih varnostnim pregledom, ki ga je leta 2016 opravil State Department. Ta je ugotovil, da je imela redna, neodobrena srečanja z rusko obveščevalno službo FSB.

»Ugotovili smo, da so se vsi pogovarjali s FSB, a samo ona jim je posredovala več informacij, kot bi smela,« je neimenovani vir razkril za CNN.

Mediji še navajajo, da je domnevna ruska vohunka imela dostop do internega interneta tajne službe in sistema elektronske pošte, s čimer je imela dostop do potencialno občutljivih podatkov, vključno z urniki ameriškega predsednika in podpredsednika. Viri so ob tem dodali, da ni imela dostopa do informacij z oznako strogo zaupno.

The Guardian, ki je prvi poročal o tem, dodaja, da je tajna služba poskušala zadevo utišati in so jo odpustili, ko je Rusija zahtevala umik 750 članov osebja ameriškega veleposlaništva v Moskvi med diplomatskih sporom, ki so ga zanetile obtožbe ZDA, da se je Rusija vpletala v ameriške predsedniške volitve leta 2016.