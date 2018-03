Strokovnjaki OPCW bodo danes vzeli vzorce, ki jih bodo nato preučili visoko priznani mednarodni laboratoriji, ki jih je izbral OPCW. Rezultate analize je pričakovati čez približno dva tedna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Britansko zunanje ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da imajo informacije, ki kažejo, da je Rusija v zadnjih desetih letih ne le razvijala živčne strupe in raziskovala načine izvajanja usmrtitev z njimi, ampak da sta bila del tega programa tudi »razvoj in shranjevanje novičoka«. Kot je za britanski BBC zatrdil vodja diplomacije Boris Johnson, imajo za to »dejanske dokaze«.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namige o vpletenosti Rusije v napad v nedeljo zvečer odločno zavrnil. »Trditve, da bi si kdo v Rusiji dovolil storiti kaj takega pred volitvami in svetovnim prvenstvom v nogometu, so čenče, nesmisli in neumnosti,« je dejal po nedeljski vnovični izvolitvi na položaj. Ob tem je izrazil pripravljenost Rusije sodelovati v preiskavi napada.