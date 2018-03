83-letni ruski znanstvenik je v ZDA prišel leta 1995, pred tem pa je 30 let delal na ruskem Državnem znanstvenem raziskovalnem inštitutu za organsko kemijo in tehnologijo. V 90. letih je prav on razkril obstoj skupine živčnih strupov novičok.

Moskva ni odgovorila na britanski ultimat Mirzajanov je na svojem domu v Princetonu v ameriški zvezni državi New Jersey povedal, da lahko za napadom z novičokom na Skripala in njegovo hčer stoji zgolj Rusija. »Samo Rusi« so razvili to skupino živčnih strupov. »Imeli so jo in jo še vedno imajo v tajnosti,« je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Rusiji je odgovornost za napad pripisala tudi britanska vlada, ki je od Moskve zahtevala pojasnila. Kremelj zanika vpletenost, prav tako ni upošteval ultimata, da mora do torka zvečer podati pojasnila.

Želijo prestrašiti Putinove sovražnike Ruski znanstvenik je pojasnil še, da so to skupino strupov, ki so jo razvijali 15 let in testirali na živalih, prvič uporabili z namenom ubiti človeka. Na vprašanje, zakaj ravno zdaj, pa je odgovoril, da želi Kremelj prestrašiti ljudi, kot so sovražniki ruskega predsednika Vladimirja Putina. Skripal sicer Rusiji ne bi mogel več povzročati problemov, vendar pa bi ga lahko Kremelj vseeno ubil, in to na krut način. Namen tega je zgolj prestrašiti potencialne nasprotnike, je dodal ruski znanstvenik. Novičok je desetkrat močnejši od strupa VX, s katerim so zastrupili Kim Jong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Jong Una. Za uboj osebe, ki tehta 50 kilogramov, je potrebnega zgolj pol grama, zanj pa ni zdravila, je še pojasnil Mirzajanov.