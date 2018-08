Na konferenci, ki jo je v Washingtonu organiziral novičarski spletni portal Axios, je 36-letna Ivanka ločitev na tisoče migrantskih otrok od njihovih staršev v okviru politike ničelne tolerance do migrantov, označila za dno te politike. »Goreče sem proti ločevanju družin in ločevanju staršev in otrok,« je poudarila.

Stališče Ivanke Trump deli večina Američanov, saj ankete kažejo, da ameriška javnost nasprotuje ločevanju migrantskih družin.

Ivanka Trump se je javno distancirala tudi od očetovega neusmiljenega obsojanja medijev. »Mislim, da mediji niso sovražniki ljudstva,« je dejala. Ameriški predsednik je kasneje tvitnil, da se strinja z njo, ker so sovražniki ljudstva lažni mediji oziroma lažne novice. Te razlike doslej ni izpostavljal, čeprav je pogosto hvalil medije, ki so mu naklonjeni, ter napadal tiste, ki dvomijo v njegovo nezmotljivost.

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people!