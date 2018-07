Želje vsake bogataške hčere so, da bi imela svojo modno blagovno znamko. Ivanka Trump pri tem ni bila izjema. Njena oblačila, čevlji in modni dodatki so se dolgo časa dobro prodajali, saj je bilo veliko žensk, ki so želele biti oblečene tako kot ona. Toda ko je njen oče postal ameriški predsednik, ona pa njegova svetovalka, se je zalomilo. Nekako ni verjela, da ji javnost ne bo dopustila, da bi na predsedniških dogodkih nosila in s tem reklamirala svoja oblačila. Čeprav so demokrati zahtevali celo posebno preiskavo o etičnosti njenih dejanj, je Ivanka še naprej vsaj enkrat na mesec na uradnih dogodkih nosila svoja oblačila. Izračunali so celo, da je na 68 odstotkih fotografij, ki jih je objavila na spletu, oblečena v oblačila svoje modne znamke IT Collection LLC.

Ivanka Trump se je na očitke, da delo v administraciji Bele hiše izkorišča za reklamiranje svojega posla, odzvala z besedami, da če bi hotela služiti, bi ostala v New Yorku. Kljub temu je lastništvo podjetja prepisala na sklade moževih sorodnikov, direktorski stol pa prepustila drugim. Javnost pa se je odzvala drugače, kot je mislila. Njene modne izdelke so začeli bojkotirati – nekatere trgovine so jih prenehale prodajati, v drugih jih kupci njenih oblačil niso več kupovali niti na 90-odstotnih razprodajah. Pomagalo ni niti prikrito reklamiranje na najljubši televiziji njenega očeta. Za nameček se je izvedelo še, da obleke delajo v kitajskih tovarnah, v katerih naj bi bili delavci v napol suženjskih razmerah. Ko so tri raziskovalce nevladnih organizacij na Kitajskem aretirali, ker naj bi »vohunili« v tovarnah, kjer so delali oblačila za prvo hčer, se ta ni zavzela za njihovo izpustitev. Zaradi vsega ni čudno, da je ukinitev njene modne znamke na twitterju povzročila val posmehovanja. V smislu – ukinila je modno znamko, da se bo lahko v pisarni Bele hiše posvetila strmenju v zrak. Še bolj neposredni so bili zapisi, da gre Ivanka ponosno po očetovi poti v smislu serije poslovnih neuspehov.