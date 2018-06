Gre za civilno tožbo in verjetno najmanjši pravosodni problem za predsednika ZDA, ki se je na novico o tožbi nemudoma silovito odzval na Twitterju. »Sluzasti newyorški demokrati in njihov osramočeni (in iz mesta pregnani) pravosodni minister Eric Schneiderman delajo vse, kar morejo, da me tožijo zaradi fundacije, ki je sprejela 18,8 milijona dolarjev in dala v dobrodelne namene več kot je dobila, 19,2 milijona. Te tožbe ne bom poravnal!« je zagotovil Trump.

V nadaljevanju je tvitnil, da si Schneiderman, ki je vodil kampanjo Hillary Clinton v New Yorku, ni nikoli upal nadaljevati te »smešne« tožbe, ki je stala v njegovi pisarni več kot dve leti. »Sedaj, ko je osramočen odstopil s položaja, so jo njegovi apostoli prinesli, ko je nočemo poravnati,« je tvitnil Trump.

Zgodba o Trumpovih nečednih poslih z njegovo dobrodelno fundacijo je stara in sega že v čas predvolilne kampanje leta 2016, ko je prišlo na dan, da poteka preiskava, ker je skupaj z otroci iz sklada jemal denar za lastne potrebe. Med drugim je naročil tudi svoj portret, ki ga je dal v najem newyorškemu baru in za to zaračunaval mesečno najemnino.