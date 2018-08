Še preden je Novomeščanom uspelo počistiti in pospraviti posledice nočnega neurja, je danes okoli 16. ure spet kazalo, da prihaja huda ura. Črni oblaki nad Šentjernejem in Kostanjevico na Krki niso obetali nič dobrega, a k sreči se je, kot kaže, končalo le pri vetru in rahlem dežju. Nočno neurje, ki se je razbesnelo okoli 23. ure v noči s srede na četrtek na območju Novega mesta, pa je ljudem povzročilo kar nekaj preglavic. »Bilo je kot sodni dan,« nam je dogajanje opisal Toni Bele iz vasi Krka.

»Kar naenkrat je začelo strahotno pihati. Zbali smo se, da bo odneslo streho. Rože in vse, kar smo imeli na terasi in pred hišo, smo še pravočasno pospravili, medtem ko je folijo nad rastlinjakom veter že povsem raztrgal. Šli smo že spat, ko je pozvonilo pri vratih. Bil je sosed in rekel je, da nam je podrlo kozolec.« Kozolec, star 45 let, ki so ga sicer uporabljali le še kot garažo in za hrambo drv, je pod seboj »pokopal« tudi novejšega volkswagnovega pola. Na pomoč so prihiteli gasilci in policija. Na cestah v okolici je podrlo tudi nekaj dreves, ki so zaprla cesto.

Podrta drevesa, razkrite strehe Močan veter z dežjem je sredi noči na območju Novega mesta in okolice, v Uršnih selih ter na območju Škocjana podiral drevesa, razkrival strehe, v ulici Pod Trško goro je na cesto zdrselo nekaj zemljine. Kot nam je povedal poveljnik Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregor Blažič, so ponoči in dopoldne njihovi gasilci posredovali 30-krat, v desetih primerih zaradi podrtih dreves, trikrat so črpali vodo iz objektov, v kar enajstih primerih so pomagali pri pokrivanju strehe. »Največ gmotne škode pa je prav gotovo nastalo ob udaru strele v večstanovanjski objekt in pri podrtju kozolca, saj je bil pod njim parkiran avtomobil,« dodaja Blažič. Na terenu je bilo ponoči in tudi še čez dan okoli dvajset poklicnih in prostovoljnih gasilcev.

Olupljena fasada Večstanovanjski objekt, ki ga omenja Blažič, stoji na Jakčevi ulici 19 v središču mesta. Kaj je vzrok, da se je z ene od sten dobesedno olupila fasada, uradno še ni znano. Po besedah Luke Lindiča, tehničnega direktorja Terce, ki upravlja stanovanjski blok, pa naj bi po pripovedovanju nekaterih stanovalcev v objekt udarila strela. »Tik pod streho sta začela odstopati izolacijski in zaključni sloj. Že zgodaj zjutraj smo poklicali izvajalca in ta se je takoj lotil sanacije. Nekaj kosov je še vedno viselo s stene in že zaradi varnosti je bilo treba takoj začeti z delom. Predvidevamo, da bo stena sanirana v enem tednu.« Kot pravi, naj po prvih podatkih v notranjosti objekta ne bi bilo nobene škode. Stena, ki je poškodovana, je bila po merilih Ekosklada obnovljena leta 2013 in je še vedno v desetletnem garancijskem roku, druge stene objekta so bile prenovljene dve leti kasneje. Če se bo izkazalo, da je bila kriva strela, bodo škodo pokrili iz zavarovanja, pravi Lindič.

Še naslednji dan vse polno vejevja Dopoldne je bilo po ulicah v središču mesta še vedno polno vejevja, park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine je kazal prav klavrno podobo, preden so ga očistili. Delavci Komunale so imeli veliko dela tudi na pokopališču Srebrniče. »Polomilo in podrlo je ogromno dreves, zato smo morali nekatere poti za nekaj časa zapreti, ljudi pa prositi, naj zaradi varnosti omejijo obiske pokopališča,« je povedala Sonja Kolenc iz Komunale Novo mesto.

Neurja v sredo Neurje z močnim vetrom je v noči s srede na četrtek zajelo tudi območje Dobrunj, Sostra, Podmolnika in Sadinje vasi v občini Ljubljana. Gasilci so na več lokacijah odstranili dve drevesi z dveh hiš, dve drevesi z elektro in telekomunikacijskih vodov in tri drevesa s cest. Prekrili so tudi strehe štirih hiš in kozolca. Ekipe Gasilske brigade Ljubljana so skupaj s prostovoljnimi gasilci v noči s srede na četrtek posredovale več kot 25-krat. Na terenu so bili tudi delavci Elektra Ljubljana. Zaradi podrtih električnih drogov je bilo brez elektrike približno tri ure okoli 620 gospodinjstev. V Smledniku pa je strela udarila v dimnik stanovanjske hiše in razkrila del strehe. Tudi v Mariboru in Slovenski Bistrici je v noči s srede na četrtek veter odkrival strehe stanovanjskih hiš, v Šentjanžu nad Dravčami v občini Vuzenica pa je zaradi strele zagorelo gospodarsko poslopje in do prihoda gasilcev skoraj v celoti pogorelo. STA