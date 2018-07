Po podatkih hrvaškega portala Istramet (tukaj si lahko ogledate tudi video) sta se ponoči nad hrvaško Istro razvili dve hudi nevihti - ena nad Rovinjem in druga nad Umagom.

V Umagu so v dveh urah zabeležili več kot tisoč udarov strel. V bližnjem naselju Petrovija je strela udarila v drevo na tamkajšnjem pokopališču in zanetila požar. Posredovali so gasilci, ki so ogenj pogasili in preprečili širjenje ognjenih zubljev na bližnjo kapelico.

Okoli 3. ure zjutraj je nevihta zajela še Pulj, kjer je v nekaterih delih mesta padala toča v velikosti slive. Tu so izmerili tudi najmočnejše sunke vetra - 70 kilometrov na uro.

Težav in zastojev v prometu ni bilo.