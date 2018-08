Ampak ne, zdaj je pa vroče! Grozna vročina, še ponoči se ne da spati. Mesta so pregreta, kar puhti – res smo ubogi, trpimo. Kdo pa bo prenašal to vročino? Kje so zdaj vsi tisti ljubitelji vročine, ki so se prej zavijali v jopice in čakali in čakali in čakali, da bo vendarle tako toplo, da se bo dalo od jutra do poznega večera živeti le v koščku blaga? Nič ne rečem, res je zelo udobno, da zjutraj natakneš kratke hlače in pozabiš na obleko, dokler ne greš spat. No, seveda, gospe in dekleta, ne samo kratke hlače… Moram reči, da sem tudi sam kdaj užival na dopustu ob morju, ko je bila ob prihodu domov skoraj vsa obleka čista in neporabljena, ko bi lahko dopust res preživel z minimalno količino prtljage.

Moram pa reči, da mi je bilo kljub vsemu prijetneje, dokler so temperature ostale pod tridesetimi stopinjami. Sem vprašal solato in fižol na svojem vrtu in sta bila istega mnenja. Saj ne, da bi si želel, da bi bilo vse poletje tako kot kje na severu, kjer ostajajo dolge hlače in dolgi rokavi edini razumen način oblačenja tudi med poletjem. A tudi to ne drži več, saj so imeli na primer na Norveškem letos obdobje precej toplejšega in bolj suhega vremena, kot je bilo pri nas. In tako so tudi vsi, ki bi se sicer radi umaknili pred vročino, izgubili eno od zanesljivih zatočišč.

In glejte, narava nam je tako ponudila novo možnost za pritoževanje in tarnanje, kako je vse zmešano in da se tudi na vreme in letne čase ne moremo več zanesti tako kot v dobrih starih časih (čeprav se potem kdaj izkaže, da stari časi niso bili vedno samo dobri). Ampak tule bi se pa morali malo ustaviti in zajeti sapo, če ne celo malce utihniti, kajti nekaj od tega zadnjega smo si pa zakuhali sami in še naprej mešamo to juho, morda z upanjem, da bo, ko se bo do konca skuhala, postala užitna. Kot da je vreme ali podnebje res kakšna jed, ki surova ni užitna, zato moramo malo vztrajati, da se lahko potem oblizujemo, kako dobro je na koncu izpadlo.

A bojim se, da bomo vse skupaj le še bolj razkuhali in pokvarili, pa če dodajamo take ali drugačne začimbe, namesto da bi ugasnili kuhalnik. Mogoče vendarle manjka vegeta…