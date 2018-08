»Cerkev v luči evangelija uči, da je smrtna kazen nedopustna, ker je napad na nedotakljivost in dostojanstvo osebe,« so zapisali v sporočilu.

Dolgo časa je veljalo, da je lahko smrtna kazen po pravičnem sodnem procesu primeren odgovor na nekatere hujše zločine. Sedaj pa velja zavedanje, da človek ne izgubi dostojanstva, tudi če je kriv najhujših zločinov, so še pojasnili.

V spremenjenem seznamu verskih resnic, kjer so zaobjeti številni nasveti in vprašanja za katoličane o najrazličnejših moralnih in družbenih zadevah, so še zapisali, da bodo odločno delovali v smeri odprave smrtne kazni po celem svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Frančišek je že lani oktobra ob 25. obletnici novega katekizma, ki ga je objavil Janez Pavel II., v nagovoru podal mnenje glede smrtne kazni in že takrat napovedal, da bo v skladu z novim prepričanjem cerkve spremenil del katekizma, poroča portal Vatican News.

Novi katekizem je bil objavljen leta 1992 po drugem vatikanskem koncilu, ki se je zaključil leta 1965. Po predelavi besedila leta 2003 so sicer omejili primernost smrtne kazni, a je še niso popolnoma obsodili.