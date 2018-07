Papež Frančišek se bo o odstopu Lipovška odločil osebno, potem ko bo opravil posvetovanja s sodelavci. Med njimi je tudi apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz.

V 70. letih prejšnjega stoletja je bil Lipovšek na podiplomskem študiju v Rimu, in sicer na papeškem visokošolskem zavodu sv. Anzelma. Doktorat je opravil iz liturgike, ki jo je pozneje predaval med drugim na mariborski teološki fakulteti. Leta 1984 je bil imenovan za mariborskega stolnega župnika. Opravljal je tudi druge odgovorne cerkvene službe in imel različne zadolžitve. Med drugim je tako vodil odbor za pripravo obiska papeža Janeta Pavla II. v Sloveniji leta 1996 in 1999.

Od leta 2013 tudi apostolski administrator mariborske nadškofije

Med opravljanjem škofovske službe v Celju je bil od leta 2013 tudi apostolski administrator mariborske nadškofije. To zahtevno nalogo upravitelja mariborske nadškofije je opravljal po odstopu mariborskega nadškofa Marjana Turnška.

Celje je postalo sedež škofije leta 2006 in to po 1400 letih. Na območju celjske škofije je 333 cerkva in 112 župnij, v katerih živi okoli 300.000 ljudi. Ozemlje celjske škofije obsega ne le Celje, temveč tudi severni del Posavja, vključno z Brežicami in Dobovo, ter del Zasavja skupaj s Trbovljami in Hrastnikom.