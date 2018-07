McCarrickovo pismo o odstopu so v Vatikanu prejeli v petek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah Vatikana se bo moral umakniti na še neimenovani kraj, kjer bo vodil »življenje molitve in kesanja«, dokler cerkveno sodišče ne bo razjasnilo očitkov proti njemu. McCarrick sicer velja za eno najpomembnejših osebnosti katoliške cerkve v ZDA.

88-letnemu McCarricku, ki je med letoma 2001 in 2006 vodil nadškofijo v Washingtonu, po poročanju medijev med drugim očitajo, da je v času, ko je bil duhovnik v ZDA pred skoraj 50 leti, zlorabil najmanj dva mladoletnika in v spolne odnose silil duhovniške pripravnike, še navaja dpa.

Zlorabe so mu ušle iz spomina

Predstavniki ameriške cerkve so junija sporočili, da so se obtožbe, da je kardinal pred skoraj 50 leti spolno napadel mladoletnika, izkazale za točne. Za tem je več moških spregovorilo v javnosti, da jih je McCarrick prisilil, da spijo z njim v hiši na plaži v New Jerseyju, ko so se pripravljali na duhovniški stan, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina sklicujoč se na Reuters.

McCarrick sicer zatrjuje, da se ne spominja domnevnih zlorab mladoletnika izpred skoraj 50 let, da pa »mu je žal za bolečino, skozi katero je morala oseba, ki je izrekla te obtožbe«.