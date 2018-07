»Razjezila sem se in rekla 'utihni'. Nisem mislila, da me bo slišal. A me je,« je dejala študentka Marie Laguerre, poroča BBC.

Moški se je nato razjezil in v 22-letnico vrgel pepelnik, a je ni zadel. Zatem sta en drugega obmetavala z žaljivkami, potem pa je moški zakorakal proti njej in jo udaril, kar je posnela nadzorna kamera v kavarni, zraven katere se je incident zgodil.

»Videla sem, da me bo udaril. Lahko bi zbežala, a nisem želela umakniti pogleda in zagotovo se nisem imela namena opravičiti,« je povedala Marie Laguerre.

Takoj po incidentu je odšla domov, a se kmalu odločila vrniti v kavarno in poklicati policijo. Dejala je še, da se je nadlegovanju in nasilju težko upreti, a da je čas, da se nasilje konča, zato ne smemo več biti tiho, so že zapisali pri BBC. Policija je preiskavo primera že začela, a moškega zaenkrat še niso izsledili.