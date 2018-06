Stekleni zidovi so debeli 6,5 centimetra in bodo postavljeni z dveh strani parka ob stolpu. Na preostalih dveh bo postavljena 3,24 metrov visoka kovinska ograja. Za dodatno zaščito pred napadi pa bodo postavili še 420 betonskih ovir.

»Zidovi, ki so neprebojni in odporni na napade z avtomobili, so za absolutno varnost trdi kot kamen,« je dejal Bernard Gaudillere, predsednik podjetja SETE, ki upravlja Eifflov stolp.

Okrepljena varnostna zaščita bo predvidoma dokončana do sredine julija. Stala bo skoraj 35 milijonov evrov. Za njeno namestitev so se odločili zaradi visoke stopnje ogroženosti pred terorističnimi napadi, ki so od leta 2015 v Franciji zahtevali več kot 240 življenj.