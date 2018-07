Prava cena vozovnice za 20 evrov

Veš, kako je aranžma poceni. Z letalom vred. Pa kako je vse urejeno, čisto, kako so vsi prijazni. Na plaži imaš svoj ležalnik in senčnik, brez doplačila, plaža pa kilometre in kilometre dolga. Nobene gneče, vse, kar si zaželiš, ti prinesejo k ležalniku in ni razloga, da si ne bi privoščil, pivo je cenejše kot v Ljubljani. Je pa res, da ne moreš nikamor iz kompleksa, razen v organizirani skupini z vodičem, in da je naokrog vse zastraženo. Ampak to tudi pomeni, da si na varnem.