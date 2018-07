Stavka v Ryanairu: kdaj potniku pripada pravica do odškodnine?

Javna agencija za civilno letalstvo je objavila seznam pravic potnikov ob odpovedih letov (ki jih določa evropska uredba 261/2004). Potnik se mora najprej obrniti na poslovalnico letalske družbe na letališču, nato lahko vloži pritožbo pri agenciji za civilno letalstvo. Potnikom, če pride do zavrnitve vkrcanja na letalo, odpovedi leta in zamude leta, pripada pravica do povračila stroškov letalske karte ali alternativni let. Do povračila stroškov so upravičeni, če o odpovedi letov niso obveščeni vsaj 14 dni pred letom (ali jim letalska družba ponudi drug let s podobnim časom vzleta in pristanka, ali če lahko letalska družba dokaže, da je odpoved leta posledica izjemnih okoliščin).