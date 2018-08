Po podatkih perujskega ministrstva za zdravje sta med huje poškodovanimi dva tuja turista, ki so ju namestili v oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Pardo de Cusco. Tam je na zdravljenju še 22 poškodovanih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Do trčenja je prišlo v torek ob 10. uri po lokalnem času na železniški progi blizu Machu Picchuja. Po poročanju medijev naj bi do nesreče prišlo, ker so skušali lokalni protestniki zablokirati progo s kamenjem in vejami. Zaradi tega je prvi vlak ustavil, vanj je nato trčil drugi. Policija teh informacij ni potrdila, saj skuša vzrok nesreče še ugotoviti.

V nesrečo sta bila vpletena vlaka konkurenčnih železniških družb, PeruRail in IncaRail, ki obe zagotavljata povezave z Machu Picchujem, s katerimi se vozijo turisti.

Machu Picchu je najbolj znana turistična atrakcija v Peruju. Vsak dan jo obišče okoli 3800 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.