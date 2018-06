V noči z nedelje na ponedeljek je skupina objestnežev z grafiti popisala vagon Maksa Klodiča, eno zadnjih turistično pomembnih pridobitev Bohinjske proge. »Vagon je bil v sodelovanju med Slovenskimi železnicami, Operativno iniciativo za Bohinjsko progo, Gorenjskim muzejem, Turizmom Bohinj in LTO Sotočje urejen pred dobrim letom kot pomembna popestritev ponudbe Bohinjske proge in koristna izboljšava storitve avtovlaka. Odet je v promocijsko preobleko Julijskih Alp, ki pa je od danes, ko praktično že vstopamo v poletno turistično sezono, grdo poškodovana oziroma najbrž celo uničena,« je bil včeraj razočaran Matjaž Marušič, predsednik Operativne iniciative za Bohinjsko progo.

Posebnost potniškega vagona, v katerem je prostora za 36 potnikov in 30 koles, je stalna potujoča razstava o inženirju Maksu Klodiču in gradnji Bohinjskega predora, pri kateri je Klodič sodeloval. Marušič zato izpostavlja, da je bila poškodovana kulturna dobrina. Vagon je bil namreč tudi z zunanjim potiskom posvečen graditelju. »Tudi če so grafiti del umetnosti in kulture, to ne opravičuje tega, da z njimi uničujemo drugo kulturno dediščino,« opozarja.

Vlak letos že od aprila vozi na progi med Novo Gorico in Bohinjsko Bistrico, predvsem konec tedna je zelo dobro zaseden. Vagon so včeraj umaknili iz prometa, v naslednjih dneh pa bodo morali na Slovenskih železnicah ugotoviti, ali je čiščenje sploh mogoče in ali je finančno sprejemljivo, ter se odločiti, kako naprej. Parkiran bo namreč prinašal zgolj poslovno škodo. Marušič ob tem žogo podaja tudi Slovenskim železnicam in opozarja na pomanjkljivo varovanje vagonov. »To je vendarle javna lastnina, ki bi jo bilo treba bolj varovati,« pojasnjuje.

Čeprav je za poškodovanje tuje stvari zagrožena kazen do petih let zapora, grafitarjev to očitno ne skrbi. Po podatkih Slovenskih železnic so porisane skoraj vse njihove potniške garniture oziroma skoraj četrtina vseh potniških vagonov. Čiščenje vlaka in nanos zaščite pred novimi grafiti staneta okoli pet tisoč evrov.