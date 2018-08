Na stadionu Hard Rock v Miamiju se je zbralo več kot 64.000 gledalcev. Za rdeče vrage sta zadela Alexis Sanchez (18.) in Ander Herrera (27.), za Madridčane pa Karim Benzema (45.).

Tekmo med Romo in Barcelono si je na stadionu AT&T v Arlingtonu pri Dallasu ogledalo 54.726 gledalcev. Za rimsko moštvo so zadeli Stephan El Shaarawy (35.), Alessandro Florenzi (78.), Bryan Cristante (83.) in Diego Perotti (86./11-m), za Barcelono pa Rafinha (6.) in Malcom (49.).