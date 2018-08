V noči na četrtek se bodo zlasti nad vzhodno polovico države razširile plohe ali nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v jutro. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodu države. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod v notranjosti vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob obali okoli 23, najvišje dnevne od 28 do 31, na Primorskem od 32 do 36 stopinj Celzija.

Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Soparno bo. V soboto bo sončno, verjetnost za popoldanske nevihte bo spet manjša. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja.