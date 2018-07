Z današnjim dnem bodo na dveh odsekih pretežno tripasovne zahodne avstrijske avtoceste A1 med Linzem in Dunajem oziroma Linzem in Salzburgom omejitev hitrosti zvišali s 130 na 140 kilometrov na uro. Nova ureditev bo veljala za 88 kilometrov avtoceste med Melkom in Oedom v Spodnji Avstriji in 32 kilometrov med Haidom in Sattledtom v Zgornji Avstriji, in to v obeh smereh. Pilotni projekt bo trajal eno leto, učinke pa bo spremljal upravljalec avtocest ASFINAG. Primerjali bodo kakovost zraka, hrup, povprečne hitrosti in število nesreč pred projektom in po njem, potem pa b