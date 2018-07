Prometna policista sta motorista opazila med nadzorom cestnega prometa, kjer sta pri Studencu opazila motorno kolo brez nameščene registrske tablice. Policista sta zapeljala za motoristom in ga začela zaustavljati, vendar se ta na znake policistov ni odzival, temveč je hitrost vožnje pospešil preko 220 kilometrov na uro. Nato je zapeljal na izvoz Senožeče na regionalno cesto, kjer je s povečano hitrostjo vožnjo nadaljeval proti Sežani, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Policista sta na relaciji Senadole-Štorje s hitrostjo več kot 210 kilometrov na uro sledila motoristu in ga ponovno zaustavljala, vendar slednji njunih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo vožnjo nadaljeval do vasi Dane pri Sežani. Tam je zapeljal na zasebno parkirišče, kjer sta patrulji postaje prometne policije Koper in policijske postaje Sežana postavili blokadno mesto. Motorist je zapeljal na zasebno parkirišče in imel namen pobegniti, vendar mu na ograjenem parkirišču to ni uspelo.