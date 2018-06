Strpnost bo ponovno ključna vrlina poletja, saj se bodo zapore in dela na slovenskem avtocestnem omrežju tudi letos odrazili v večkilometrskih kolonah in zastojih. Tudi letos – in vsaj še nadaljnjih sedem let – lahko vozniki pričakujejo nekajkilometrske zastoje pred predorom Karavanke. V Družbi za avtoceste (Dars) se še niso odločili, kateremu ponudniku oddati gradbena dela, krepko najcenejšo izmed devetih ponudb, ki so prispele na razpis, pa je oddala turška družba Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret (89,3 milijona evrov brez DDV). Tako ni pričakovati, da bi gradbinec že v nasledn