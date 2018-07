Nedeljski potres z magnitudo 6,4, ki je imel žarišče nedaleč od vznožja gore in je zahteval tudi 16 življenj ter povzročil veliko gmotno škodo, je sprožil številne plazove in podore skal, ki so zaprle pohodniške poti po Rinjaniju. Na gori je ostalo preko 500 pohodnikov, med njimi tudi turisti iz ZDA in Evrope ter številnih drugih držav.

Na pomoč so jim tudi s helikopterji prihiteli indonezijski reševalci in vojska in do noči so na varno prepeljali 543 pohodnikov, je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil predstavnik agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami Sutopo Purwo Nugroho. »Ostalo je še šest ljudi. Vsi so zdravi in na varnem,« je povedal.

Večina pohodnikov se je sicer v dolino lahko vrnila sama, potem ko so vodniki odkrili, da ena od poti ni blokirana. Do vznožja vulkana jih je večina prišla že v ponedeljek zvečer, navaja AFP.

Med pohodniki so bili turisti iz kar 26 držav. Največ je bilo sicer Tajcev, med turisti pa so bili tudi Francozi, Nizozemci, Američani, Španci, Nemci in Avstrijci.

Vulkanska gora Rinjani, ki se pne 3726 metrov nad morjem, vsako leto privabi na sto tisoče ljudi iz vsega sveta.