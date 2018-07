»Spoštovani! Železarski muzej je zaradi prenove Ruardove graščine do nadaljnjega zaprt,« obiskovalce Stare Save na Jesenicah obvešča napis na vratih Železarskega muzeja. Za obiskovalce in zaposlene je to dobra novica, kajti sprehod po Ruardovi graščini, v kateri je bila poleg železarske zbirke tudi uprava Gornjesavskega muzeja, je bil zadnja leta vse prej kot prijeten. Mogočna stavba na Stari Savi je že na daleč dajala vedeti, da je potrebna celovite obnove. Ko so v tem delu mesta postopoma obnavljali objekte, so razpoke v zidovih graščine postajale vse bolj očitne, odpadajoči omet pa je vse bolj bodel v oči.

Lani se je v eni od sob zrušil strop Še nujnejšo potrebo po prenovi je sporočala notranjost graščine, saj so morali ponekod strope podpreti z gradbeno konstrukcijo, da se niso zrušili pod težo bremen. Kljub temu se je v eni od delovnih sob, pravi direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič, strop vendarle zrušil. Glede na načrte s prenovo, ki se je skoraj pol stoletja odmikala v nedoločeno prihodnost, to sploh ni bilo čudno. Prva večja celostna obnova območja Stare Save naj bi bila načrtovana že do leta 1969, ko je jeseniška železarna praznovala 100. obletnico ustanovitve svoje predhodnice, Kranjske industrijske družbe. A do obnove Ruardove graščine ni prišlo. Stavbo sta leta 1998 in 2004 prizadela potresa. Do danes je dobila zgolj novo strešno kritino. Prenova Ruardove graščine bo zahtevna, dolgotrajna in bo potekala po fazah, ki bodo obsegale obnovo od temeljev in kletnih prostorov do podstrehe, pojasnjujejo vpleteni. Izvajalec del, idrijski Kolektor Koling, se je prejšnji teden z občino dogovoril, da se obnova uradno začne v četrtek, 16. avgusta, so sporočili z občine. »Končana naj bi bila leta 2020, ko naj bi objekt v celoti predali namenu,« pravi jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. »Gre za enega najpomembnejših objektov na Stari Savi v nekdanjem fužinarskem naselju. Je pa tudi eden zadnjih, ki jih bomo prenavljali. Znatna sredstva smo vložili že v obnovo trga, dvorane Kolpern, glasbene šole, kot osrednji del tega dela mesta sta ostala še Ruardova graščina in bližnja cerkev, ki je ena redkih v lasti lokalne skupnosti,« opisuje župan.

Pripravljeni na presenečenja Obnova Ruardove graščine bo po sedanjih predvidevanjih stala okoli dva milijona evrov. V prvi fazi bo občina vanjo vložila 600.000 evrov, od tega jih je 150.000 pridobila na razpisu ministrstva za infrastrukturo. Tudi v prihodnje po županovih besedah močno računajo na različne razpise, saj občinski proračun celotnega zneska nikakor ne bo zmogel, ministrstvo za kulturo pa sredstev za takšne prenove trenutno nima na voljo. »Vsak evro, dobljen na razpisu, je dobrodošel,« pravi župan in dodaja: »Prepričan sem, da ko bo ta osrednji del starega fužinarskega naselja urejen, bo to biser muzejskega dela in zgodovine na območju občine Jesenice.« Po besedah Lačen-Benedičičeve so pripravljeni tudi na kakšno presenečenje, saj nihče ne ve, kaj stavba skriva pod današnjimi ometi. Svojevrsten izziv pa je bila že selitev gradiva. »Najprej smo depojsko gradivo preselili v prostore, ki nam jih je zagotovila občina. Preselili smo tudi drugo gradivo, kot so knjige, material iz muzejske zgodovine...« Uprava se je preselila v Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so galerijski prostori. »Pomembna je bila logistika, predvsem načrt, kam kaj selimo. Vse to je za nas velika odgovornost, saj je gradivo naša nacionalna dediščina. Po obnovi ga bomo vrnili v Ruardovo graščino,« pravi direktorica. Muzejska dejavnost po napovedih Lačen-Benedičičeve na Jesenicah kljub temu v teh dveh letih ne bo popolnoma zamrla. Občasne razstave bodo pripravljali v Kosovi graščini. »Železarska zbirka v času obnove ne bo na ogled, bodo pa na ogled delavska kasarna, filmi in drugo gradivo,« dodaja.