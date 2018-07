Večina požarov je posledica udarov strel po daljšem sušnem obdobju, navedbe omenjenega ministrstva povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so poročali kanadski mediji, je zaradi nevarnosti požarov okoli 800 ljudi moralo zapustiti nek park, kjer so kampirali. V provinci se s požari bori več kot 550 kanadskih gasilcev. Tem so na pomoč priskočili tudi kolegi iz Mehike in ZDA.

Na severozahodu Ontaria je minuli teden pri gašenju umrl gasilec.