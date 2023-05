Premierka Alberte Danielle Smith je v soboto razglasila izredne razmere, ki so brez primere. V provinci, ki je ena največjih svetovnih regij za proizvodnjo nafte, »je bila vroča in suha pomlad, zato je dovolj le nekaj iskric, da izbruhne nekaj res strašljivih požarov,« je dejala.

Tiskovna predstavnica agencije za požare v Alberti je medtem sporočila, da so rahli razpršeni nalivi v južnem delu province v nedeljo gasilcem omogočili, da so se približali prej nedosegljivim območjem. Dodala je, da so razmere na severu province še vedno zelo težke.

Vodja uprave za izredne razmere v Alberti Colin Blair je dejal, da je na nekaterih območjih zaradi stalnega dima in požarnih razmer težko oceniti višino premoženjske škode.

V kraju Fox Lake na severu Alberte je obsežen požar uničil 20 hiš, trgovino in policijsko postajo, nekatere prebivalce pa so morale pristojne službe evakuirati s čolnom in helikopterjem.

Dva nenadzorovana požara v sosednji Britanski Kolumbiji sta ljudi prisilila, da so zapustili svoje domove, oblasti pa so opozorile, da pričakujejo, da bo močan veter v prihodnjih dneh požare še povečal.