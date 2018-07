Leta 2005 so na nadmorski višini skoraj 3.000 metrov na gori Cime Bianche, blizu švicarske meje z Italijo, našli ostanke človeka. Poleg sebe je imel lesene smuči, očala, uro in delčke obleke z všitimi inicialkami. Preiskovalci so na podlagi odkritij ocenili, da gre za 1,75 metra visokega moškega. Policija je dolgo poskušala identificirati pokojnika, a neuspešno. Junija tega leta so nato dotedanje izsledke objavili na spletnih omrežjih in upali, da bodo dosegli koga, ki bi znal vedeti kaj več.

Objavo so povzeli francoski mediji, prek radia pa je na zgodbo naletela Francozinja Emma Nassem. Zazdelo se ji je, da bi neznani smučar lahko bil njen stric, Henri Le Masne, ki je bil rojen leta 1919, delal na francoskem ministrstvu za finance in izginil v snežnem neurju med smučanjem v bližini gore Matterhorn leta 1954. Zgodba je prišla tudi do Henrijevega 94-letnega mlajšega brata, ki je prav tako stopil v stik s švicarskimi policisti.

Policija pravi, da so bila na fotografiji, ki so jim jo poslali Henrijevi družinski člani, ista očala, kot so jih našli pri pokojnemu. Da gre za isto osebo pa je naposled potrdil tudi test DNK.