Iskalna in reševalna operacija za pogrešanimi je po navedbah laoških oblasti zaradi močnega deževja in visokih poplavnih voda postala zelo težka. Številnih krajev na prizadetem območju ni mogoče doseči niti s čolni, so sporočile oblasti za obrambo pred naravnimi nesrečami, ki so jih danes povzeli državni mediji.

Poplavne vode so ponekod dosegle sedem metrov, je poročala televizija ABC Laos News. Naplavljeno blato pa je ponekod globoko tudi 50 centimetrov.

Reševalci so danes, pet dni po zrušenju jezu hidroelektrarne Xepian-Xe Nam Noy v provinci Attapeu, našli še dve trupli, s čimer je število smrtnih žrtev naraslo na 29, je za tajski časnik Matichon povedal eden od tajskih reševalcev. Ena od žrtev je deček, ki naj bi bil star od tri do štiri leta.

Zračni posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, kažejo obsežna poplavljena območja in vodo, ki sega skoraj do ljudi, ki so se zatekli na strehe domov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.